В «Роснано» высказали позицию по делу топ-менеджеров компании

Фролов: Роснано работает с правоохранительными органами по делу топ-менеджеров

«Роснано» работает с правоохранительными органами по делу топ-менеджеров, заявил РИА Новостидиректор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

По его словам, эти события стали следствием выявленных искажений фактов финансово-хозяйственной деятельности.

«Умышленное искажение отчетности поставило новое руководство компании в условия необходимости принятия инвестиционных решений на фоне недостаточности имущества и риска неисполнения обязательств перед кредиторами», — обозначил Фролов, добавив, что компания активно сотрудничает со следствием.

Как отметил представитель «Роснано», на сегодняшний день удалось погасить основную часть исторического долга за счет собственных средств, полученных от роста портфеля на 30 процентов, включая возмещение ущерба и выходов из активов.

При этом Фролов констатировал, что риски непрерывности продолжения деятельности компании сохранялись вплоть до июля 2024 года, несмотря на реализацию стратегии по финансовому оздоровлению. В частности, политика компании предполагала снижение операционных расходов и повышение эффективности портфеля проектов, добавил он.

В начале 2025 года стало известно, что заместителя руководителя компании «Роснано» Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложения и отчетности Марину Касенкову задержали в Московском регионе по делу о превышении полномочий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, оставил без внимания следственные действия в отношении соратников бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, заявив, что не может комментировать следственные действия.