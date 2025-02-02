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00:31, 2 февраля 2025Россия

В российском регионе восстановили электроснабжение после падения ступени ракеты

Энергетики вернули свет в Липецкой области после падения ступени ракеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Look Press

Энергетики восстановили электроснабжение в раде населенных пунктов Липецкой области, оставшихся без света. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 февраля из-за падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Тогда 540 домов в Елецком районе остались без света, воды и мобильной связи.

Власти подчеркнули, что пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее Курск оказался частично обесточен после атаки беспилотника. Тогда дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил электропровода.

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