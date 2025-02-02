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21:26, 2 февраля 2025Бывший СССР

В украинском регионе было повреждено предприятие

В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и несколько предприятий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Днепропетровской области Украины были повреждены несколько предприятий и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В целом в (Никопольском) районе из-за ударов противника изуродована инфраструктура, несколько предприятий и админздание», — написал глава региональной администрации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), возгорание на месте уже ликвидировано. Тип объекта инфраструктуры не указывался.

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