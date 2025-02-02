В украинском регионе было повреждено предприятие

В Днепропетровской области повреждены инфраструктура и несколько предприятий

В Днепропетровской области Украины были повреждены несколько предприятий и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В целом в (Никопольском) районе из-за ударов противника изуродована инфраструктура, несколько предприятий и админздание», — написал глава региональной администрации.

Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), возгорание на месте уже ликвидировано. Тип объекта инфраструктуры не указывался.