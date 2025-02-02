Зеленский: ВСУ понесли огромные потери от России

За время конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери. С таким заявлением в интервью агентству Associated Press (AP) выступил президент республики Владимир Зеленский.

«Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом», — рассказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что Украина на данный момент как никогда близка к миру. «Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы как никогда за эти три года войны близки к нему», — указал он.

Ранее немецкая газета Welt написала, что рост дезертирства и неукомплектованность ВСУ не дают Киеву идти в наступление.