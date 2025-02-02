Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 2 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

Зеленский: ВСУ понесли огромные потери от России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

За время конфликта с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери. С таким заявлением в интервью агентству Associated Press (AP) выступил президент республики Владимир Зеленский.

«Мы защитили наше государство, нашу независимость, нашу страну. Мы также понесли огромные потери. Я очень горжусь нашим героическим народом», — рассказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что Украина на данный момент как никогда близка к миру. «Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы как никогда за эти три года войны близки к нему», — указал он.

Ранее немецкая газета Welt написала, что рост дезертирства и неукомплектованность ВСУ не дают Киеву идти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

      Грузинская оппозиция начала акцию протеста в Тбилиси

      На Украине айтишников отправляли в рабство

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      В одном из крупнейших банков США «застряли» миллиарды долларов из России

      Сын погибшего российского вице-губернатора оказался в зоне СВО

      Россиянин описал визит к фермеру в Венгрии фразой «какой же обед без пива?»

      Зеленский заявил о близости Украины к миру как никогда

      Российский сенатор раскрыл «единственный ответ» на действия ВСУ в Курской области

      В России прокомментировали сообщения о двигавшейся к украинской границе армии Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше