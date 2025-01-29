Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 29 января 2025Бывший СССР

Стали известны причины неспособности Украины идти в наступление

WELT: Дезертирство и неукомплектованность ВСУ не дают Киеву идти в наступление
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Рост дезертирства и неукомплектованность Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают Киеву идти в наступление. Об этом пишет WELT.

Уточняется, что с весны прошлого года каждый следующий месяц Украина набирала примерно по 30 тысяч новых военных. При этом, как отмечается, одной из главных причин нахождения ВСУ в обороне является неукомплектованность подразделений.

Помимо этого, как утверждает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, самовольное оставление части может сорвать украинский план по мобилизации. Если число новобранцев также увеличит случаи дезертирства, то ВСУ не будут иметь необходимой живой силы для удержания территорий.

Ранее стало известно о массовых потерях и дезертирстве в 157-й бригаде ВСУ. Отмечалось, что их число достигло тысячи человек. Кроме того, сообщалось о 1,7 тысячи дезертировавших из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Служащие в ней бойцы проходили обучение во Франции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

      Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение

      Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации из Голландии

      Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

      В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

      В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

      Ида Галич объявила о беременности

      В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

      Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше