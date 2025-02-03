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00:26, 3 февраля 2025Спорт

52-летний Ягр забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии

52-летний Яромир Ягр забросил победную шайбу в матче чемпионата Чехии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire / Reuters

«Кладно» на выезде победил «Комету» из Брно в матче регулярного чемпионата Чехии по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей автором победной шайбы стал 52-летний Яромир Ягр.

В нынешнем сезоне чех, которому 15 февраля исполнится 53 года, провел 31 матч в чемпионате Чехии. Он забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач.

Ягр известен по выступлениям за девять клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вместе с «Питтсбург Пингвинс» форвард дважды завоевывал Кубок Стэнли. В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.

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