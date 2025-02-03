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14:18, 3 февраля 2025Россия

Алаудинов отреагировал на подрыв основателя батальона «Арбат»

Алаудинов: Виновные в подрыве Саркисяна должны понести наказание
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Виновные в подрыве основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в московском жилищном комплексе «Алые паруса» должны понести наказание. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в Telegram.

Генерал-лейтенант назвал принес соболезнования близким Саркисяна и назвал произошедшее с ним большой потерей как для России, так и для армянского народа. По словам командира Алаудинова, их подразделения некоторое время находились рядом в Курской области, где бойцы «Арбата» достойно выполняли свои задачи. «Враги, которые нанесли такой удар, должны понести наказание, и даст Бог, они однозначно получат по заслугам», — заявил он.

Командир «Ахмата» назвал покушение на Саркисяна одним из тех случаев, когда противники России «нанесли удар в спину». «Враг России — это враг Бога. Это, однозначно, наш враг», — сказал Алаудинов.

Ранее в Следственном комитете по Москве в беседе с «Лентой.ру» подтвердили факт смерти Саркисяна в результате покушения.

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