СК подтвердил информацию о смерти основателя батальона «Арбат» после взрыва

СК подтвердил информацию о смерти Саркисяна после взрыва в ЖК «Алые Паруса»

В столичном управлении Следственного комитета (СК) России подтвердили информацию о смерти президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что Саркисян не приходил в сознание. Предварительной причиной смерти назвали проникающее осколочное ранение груди в районе сердца. Основатель батальона «Арбат» пережил клиническую смерть. У него были тяжелые ранения головы и груди, он также потерял левую стопу.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека.