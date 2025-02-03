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20:18, 3 февраля 2025Ценности

Анна Семенович в откровенном наряде станцевала перед камерой и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анна Семенович

Анна Семенович. Кадр: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович в откровенном наряде станцевала перед камерой и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

Исполнительница снялась на деревянном мосту у водной виллы перед отъездом с Мальдив, где проводила отпуск. Она позировала в облегающем черном платье без рукавов и с глубоким декольте. При этом артистка исполняла танцевальные движения под музыку, демонстрируя обнаженные ноги сквозь разрезы на одежде.

Подписчики высказались о ролике в комментариях. «Анна, что с вами?», «Не танец, а конвульсия», «Кому нравятся эти пошлые танцульки?», «Надоело смотреть на ее кривляния», «Сбрендила старушка», «Браво, Анна! Как можно чаще зажигайте в танце в таком замечательном образе», «Какая роскошная русалка», «Радуй нас своим позитивом и помни, что ты секси-бомба», «Потрясающе двигаешься! Ты великолепна», — разошлись во мнениях юзеры.

В январе Анна Семенович также снялась в откровенном бикини на Мальдивах.

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