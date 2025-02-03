Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:59, 3 февраля 2025Путешествия

Авиакомпания бросила ребенка в аэропорту и получила штраф в 1,7 миллиона рублей

TourDom: Авиакомпания FlyArystan бросила ребенка в аэропорту и получила штраф
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Казахстанская авиакомпания FlyArystan бросила 12-летнего ребенка без сопровождения взрослых в аэропорту чужого города и получила штраф в размере 8,7 миллиона тенге (почти 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает TourDom.

Известно, что перевозчик предлагал семье девочки решить вопрос в досудебном порядке и пообещал компенсацию за моральный вред в размере 4 миллионов тенге (764 тысячи рублей). Однако они отказались и довели дело до суда. Адвокат не мог по закону привлечь авиакомпанию к ответственности за овербукинг, поэтому основным обвинением было нарушение прав несовершеннолетнего пассажира — ее оставили без жилья.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Уточняется, что инцидент произошел в конце июля 2024 года. Две сестры, Зере и Зауре Галиевы, возвращались с группой других детей и сопровождающим доверенным лицом из США домой в Уральск с пересадкой в Астане. Сотрудники перевозчика зарегистрировали на рейс Зауре, а Зере — нет. Они заверили, что сами посадят ребенка на рейс после устранения возникших технических проблем. Однако воздушное судно улетело в Уральск без девочки. Более того, FlyArystan не позаботилась о том, чтобы Зере заселили в гостиницу перед ее следующим рейсом утром.

Ранее другая иностранная авиакомпания Porter Airlines сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее одну в аэропорту Торонто, Канада. 14-летняя Камрин Ларкан летела одна в провинцию Британская Колумбия после визита к другу и семье в Торонто.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

      На Украине увидели признаки согласия Путина и Трампа по отставке Зеленского

      Грозившего выбросить из окна младенца москвича и его жену доставили в полицию

      Рейс пассажирского самолета был сорван из-за токсичных паров в салоне

      Мексика направит военных на усиление границы с США

      Авиакомпания бросила ребенка в аэропорту и получила штраф в 1,7 миллиона рублей

      В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсионную реформу

      Трамп приостановил действие пошлин на мексиканские товары

      Раскрыты подробности роскошной свадьбы цыган из Великобритании

      Названо точное количество погибших при авиакатастрофе в США фигуристов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше