Авиакомпания бросила ребенка в аэропорту и получила штраф в 1,7 миллиона рублей

TourDom: Авиакомпания FlyArystan бросила ребенка в аэропорту и получила штраф

Казахстанская авиакомпания FlyArystan бросила 12-летнего ребенка без сопровождения взрослых в аэропорту чужого города и получила штраф в размере 8,7 миллиона тенге (почти 1,7 миллиона рублей). Об этом сообщает TourDom.

Известно, что перевозчик предлагал семье девочки решить вопрос в досудебном порядке и пообещал компенсацию за моральный вред в размере 4 миллионов тенге (764 тысячи рублей). Однако они отказались и довели дело до суда. Адвокат не мог по закону привлечь авиакомпанию к ответственности за овербукинг, поэтому основным обвинением было нарушение прав несовершеннолетнего пассажира — ее оставили без жилья.

Уточняется, что инцидент произошел в конце июля 2024 года. Две сестры, Зере и Зауре Галиевы, возвращались с группой других детей и сопровождающим доверенным лицом из США домой в Уральск с пересадкой в Астане. Сотрудники перевозчика зарегистрировали на рейс Зауре, а Зере — нет. Они заверили, что сами посадят ребенка на рейс после устранения возникших технических проблем. Однако воздушное судно улетело в Уральск без девочки. Более того, FlyArystan не позаботилась о том, чтобы Зере заселили в гостиницу перед ее следующим рейсом утром.

Ранее другая иностранная авиакомпания Porter Airlines сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее одну в аэропорту Торонто, Канада. 14-летняя Камрин Ларкан летела одна в провинцию Британская Колумбия после визита к другу и семье в Торонто.

