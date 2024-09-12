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19:06, 12 сентября 2024Путешествия

Иностранная авиакомпания сняла с рейса 14-летнюю девочку и оставила ее в аэропорту

CBS: Porter Airlines сняла с рейса 14-летнюю девочку и оставила ее в аэропорту

Фото: t14 / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Иностранная авиакомпания Porter Airlines сняла с рейса девочку-подростка и оставила ее одну в аэропорту Торонто, Канада. Подробностями истории поделилось издание CBS.

Уточняется, что инцидент произошел в конце августа. 14-летняя Камрин Ларкан летела одна в провинцию Британская Колумбия после визита к другу и семье в Торонто. Когда девочка села в самолет и заняла свое место, бортпроводник сказал ей, что возникла какая-то проблема и ей надо покинуть воздушное судно вместе с вещами.

«Я была в полном замешательстве... Я думала, что потом вернусь на свое место и что они просто заберут мои сумки, — рассказала журналистам Ларкан. — Как только я вышла из самолета и увидела, что дверь закрылась, я начала нервничать».

Позже девушка поняла, что самолет улетел без нее. Из аэропорта ее забрал отец. Авиакомпания забронировала пассажирке билет на следующий день на то же время.

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Родители юной путешественницы пришли в ярость из-за того, что сотрудники перевозчика сняли их несовершеннолетнюю дочь с рейса без предоставления какой-либо информации или поддержки.

«Они подвергли моего ребенка неминуемой опасности, — заявила Кэтрин Ларкан. — Это было совершенно халатно, и это не должно случиться ни с одним другим несовершеннолетним».

Представитель Porter Airlines, в свою очередь, сообщил изданию, что Ларкан сняли с рейса из-за перевеса лайнера и что сотрудники не знали, что она несовершеннолетняя.

В начале августа похожий случай произошел на борту самолета казахстанского лоукостера FlyArystan. Авиакомпания бросила в аэропорту чужого города 12-летнюю девочку, у которой был билет на рейс.

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      Алина Черненко
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