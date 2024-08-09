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18:28, 9 августа 2024Путешествия

Авиакомпания бросила в аэропорту чужого города 12-летнего ребенка

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Казахстанский лоукостер FlyArystan бросил в аэропорту чужого города 12-летнюю девочку, у которой был билет на рейс. Об этом мать ребенка написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жазира Мусина рассказала, что инцидент произошел в конце июля. Ее две дочери, Зере и Зауре Галиевы, возвращались с группой других детей и сопровождающим доверенным лицом из США домой в Уральск с пересадкой в Астане. По словам Мусиной, сотрудники авиакомпании зарегистрировали на рейс Зауре, а Зере — нет. При этом они заверили сопровождающего, что сами посадят девочку в самолет после устранения возникших технических неполадок. Но в итоге воздушное судно улетело в Уральск без ребенка, который остался в аэропорту Астаны без присмотра.

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«У моих детей все было в порядке с документами. Неужели сотрудники FlyArystan не впустили моего ребенка лишь по причине отсутствия места на борту? Интересы взрослого человека выше интересов детей?» — задалась вопросом автор публикации, добавив, что ее дочь испытала страх и тревогу, поскольку рядом не было никого из близких.

Мусина также написала, что сотрудники FlyArystan предложили ей заселить Зере в гостиницу, однако они не учли, что несовершеннолетнюю без доверенного лица не зарегистрируют.

Женщина отметила, что на следующий день ее дочь все-таки смогла вернуться домой другим рейсом, но ситуацию она «не может отпустить, поскольку такое может случиться с любым ребенком».

В комментариях к публикации представитель перевозчика признал вину и извинился за допущенную ошибку. «Мы приносим свои искренние извинения и предлагаем компенсацию госпоже Мусиной и ее семье за причиненный моральный ущерб. FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем», — написал сотрудник пресс-службы авиакомпании.

Ранее летевшего в самолете с дочерью мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми. Полицейских смутило, что фамилии пассажира и его ребенка не совпадают.

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      Алина Черненко
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