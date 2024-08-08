Летевшего в самолете с дочерью мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми

Летевшего в самолете с дочерью мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми из-за фамилии ребенка. Об этом пассажир рассказал в публикации на форуме Reddit.

Автор поста отметил, что 19 июля летел с ребенком из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско на рейсе Frontier Airlines. В городе назначения пассажиров долгое время не выпускали из самолета под предлогом загруженности авиагавани. Затем на борт поднялся полицейский, который подошел к мужчине-трансгендеру и попросил его пройти в хвостовую часть самолета.

«Я был сбит с толку, но подчинился и пошел в хвост, ожидая, что он последует за мной. Вместо этого он начал разговаривать с моей девятилетней дочерью», — заявил пользователь.

Полицейский спросил ребенка, кем ей приходится сидевший рядом мужчина. Затем он провел аналогичный разговор с отцом девочки, объяснив, что им поступил сигнал о возможной торговле детьми. «Они якобы увидели, что моя фамилия не совпадает с фамилией ребенка», — добавил автор.

Правоохранитель вынудил мужчину-трансгендера доказать, что прежде он являлся биологической матерью ребенка. Затем полицейский извинился и удалился из самолета. «Ни авиакомпания, ни кто-либо из членов экипажа не извинились передо мной или моей дочерью после инцидента», — пожаловался пассажир.

Он отправил Frontier Airlines письмо с требованием возместить нанесенный моральный вред. В авиакомпании ему предложили 10 тысяч миль на полеты.

Многие пользователи Reddit посчитали действия членов экипажа и полиции правильными, поскольку торговля людьми является распространенной проблемой. «Боюсь, из-за таких историй, как ваша, люди перестанут подозревать торгующих детьми преступников», «Это произошло не потому, что ты транс. Тут нет дискриминации», «Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», — написали юзеры.

Ранее стюардесса American Airlines заподозрила американского музыканта Дэвида Райана Харриса в торговле детьми. Темнокожий исполнитель летел из Атланты в Лос-Анджелес вместе с двумя сыновьями. Во время рейса стюардесса пыталась заговорить с его детьми, но те смутились и не ответили.