Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:03, 8 августа 2024Путешествия

Летевшего в самолете с дочерью мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми

Фото: Vignesh Moorthy / Unsplash

Летевшего в самолете с дочерью мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми из-за фамилии ребенка. Об этом пассажир рассказал в публикации на форуме Reddit.

Автор поста отметил, что 19 июля летел с ребенком из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско на рейсе Frontier Airlines. В городе назначения пассажиров долгое время не выпускали из самолета под предлогом загруженности авиагавани. Затем на борт поднялся полицейский, который подошел к мужчине-трансгендеру и попросил его пройти в хвостовую часть самолета.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«Я был сбит с толку, но подчинился и пошел в хвост, ожидая, что он последует за мной. Вместо этого он начал разговаривать с моей девятилетней дочерью», — заявил пользователь.

Полицейский спросил ребенка, кем ей приходится сидевший рядом мужчина. Затем он провел аналогичный разговор с отцом девочки, объяснив, что им поступил сигнал о возможной торговле детьми. «Они якобы увидели, что моя фамилия не совпадает с фамилией ребенка», — добавил автор.

Правоохранитель вынудил мужчину-трансгендера доказать, что прежде он являлся биологической матерью ребенка. Затем полицейский извинился и удалился из самолета. «Ни авиакомпания, ни кто-либо из членов экипажа не извинились передо мной или моей дочерью после инцидента», — пожаловался пассажир.

Он отправил Frontier Airlines письмо с требованием возместить нанесенный моральный вред. В авиакомпании ему предложили 10 тысяч миль на полеты.

Многие пользователи Reddit посчитали действия членов экипажа и полиции правильными, поскольку торговля людьми является распространенной проблемой. «Боюсь, из-за таких историй, как ваша, люди перестанут подозревать торгующих детьми преступников», «Это произошло не потому, что ты транс. Тут нет дискриминации», «Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», — написали юзеры.

Ранее стюардесса American Airlines заподозрила американского музыканта Дэвида Райана Харриса в торговле детьми. Темнокожий исполнитель летел из Атланты в Лос-Анджелес вместе с двумя сыновьями. Во время рейса стюардесса пыталась заговорить с его детьми, но те смутились и не ответили.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

      Харламов сыграл свадьбу

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Жирков оценил вероятность победы «Зенита» в чемпионате России

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Землю накроет магнитная буря

      Грузообороту Северного морского пути спрогнозировали рекордный рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше