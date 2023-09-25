Стюардесса заподозрила пассажира в торговле детьми из-за цвета кожи

Темнокожего музыканта заподозрили в торговле детьми на рейсе American Airlines

Стюардесса American Airlines по ошибке заподозрила американского музыканта Дэвида Райана Харриса (David Ryan Harris) в торговле детьми. Об этом знаменитость рассказал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Темнокожий исполнитель летел из Атланты в Лос-Анджелес 15 сентября вместе с двумя сыновьями. Во время рейса к пассажиру подошла стюардесса, она попыталась заговорить с его детьми, но те смутились и не ответили. Из-за этого, а также из-за различия в цвете кожи у Харриса и его сыновей у бортпроводницы возникли подозрения. В итоге в аэропорту музыканта встретили четверо полицейских. Они быстро выяснили, что Харрис на самом деле является отцом мальчиков, однако исполнитель все равно назвал этот опыт мучительным.

«Если бы это были белые папа/мама с двумя маленькими черными детьми, им, вероятно, предложили бы повышение класса, а не допрос», — возмутился Харрис. Он добавил, что авиакомпания не извинилась за ошибку и не отреагировала на его жалобу.

Как уточнило издание Independent, всего у американца пятеро сыновей и дочь, причем у одного из мальчиков очень светлые волосы и кожа.

Ранее пассажирка столкнулась с аналогичной проблемой на рейсе Southwest Airlines авиакомпании. Белую женщину, которая путешествовала с десятилетней темнокожей дочерью, заподозрили в торговле детьми и допросили в аэропорту.

