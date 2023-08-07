Путешествующую с дочерью мать задержали в аэропорту и обвинили в торговле людьми

Newsweek: мать темнокожей девочки решила засудить авиакомпанию за расизм

Мать темнокожей девочки, которую задержали и обвинили в торговле людьми в аэропорту, решила засудить авиакомпанию. Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Денвера, Колорадо, куда Мэри Маккарти (Mary MacCarthy) прибыла со своей десятилетней дочерью на самолете Southwest Airlines. Сотруднику перевозчика показалось подозрительным, что взрослая белая женщина путешествует с темнокожим ребенком. В связи с этим он решил обратиться в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали и допросили путешественниц. Маккарти заявила изданию, что проплакала в течение всего разговора с полицейскими. Вскоре пассажирок отпустили, однако те решили обратиться с иском в суд из-за пережитого эмоционального потрясения и расизма.

Авиакомпания отказалась комментировать инцидент, заявив лишь, что сотрудники проходят серьезную подготовку в вопросах торговли людьми.

Ранее пассажира авиакомпании American Airlines, путешествующего с дочерью-подростком, заподозрили в торговле людьми и задержали в аэропорту Северной Каролины. После посадки отца и дочь сопроводили в специальный отдел правоохранительных органов, где выявляют признаки торговли людьми.