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01:00, 3 февраля 2025Ценности

Беременная Жизель Бюндхен опубликовала видео в бикини

Беременная супермодель Жизель Бюндхен опубликовала видео в бикини
Мария Винар

Кадр: @gisele

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен поделилась видео в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя манекенщица показала фигуру до и во время беременности. Так, в начале ролика знаменитость попозировала в раздельном купальнике. Затем знаменитость предстала в бюстгальтере от бикини и прозрачной юбке, оформленной леопардовым принтом. При этом она повернулась к камере боком и продемонстрировала округлившийся живот.

«Счастье — это внутренняя работа. Помните, вы единственный, кто имеет силу создать жизнь, которую вы хотите прожить», — подписала звезда пост, который набрал 243 тысячи лайков.

О беременности Жизель Бюндхен стало известно в октябре прошлого года. Супермодель ждет ребенка от своего 37-летнего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте.

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