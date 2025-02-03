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14:22, 3 февраля 2025Путешествия

Бодибилдер залез в работающий двигатель самолета ради видео для соцсетей

Daily Mail: Бодибилдер залез в работающий двигатель самолета в аэропорту Сиднея
Мария Борисова
Мария Борисова

Бодибилдер забрался в работающий двигатель самолета в аэропорту Сиднея ради видео для соцсетей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

23-летний Пресли Джиноски снял ролик в июне 2024 года во время работы в аэропорту. Мужчина залез в турбину авиалайнера, несколько раз отжался и принял позу культуриста.

После увольнения из авиагавани блогер выложил видео в соцсети TikTok, где оно набрало более двух миллионов просмотров. Позже публикацию удалили за нарушение правил сообщества. Более того, многие пользователи раскритиковали выходку Джиноски.

Сам спортсмен заверил, что съемка была абсолютно безопасна. «Я просто хотел, чтобы люди посмеялись, — сказал он. — Как будто я только что сошел с самолета и собираюсь на тренировку».

Ранее в аэропорту Форт-Лодердейл, штат Флорида, нашли тела двух человек в отсеке шасси самолета. Обстоятельства, при которых они туда попали, устанавливаются.

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