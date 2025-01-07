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18:18, 7 января 2025Путешествия

В отсеке шасси приземлившегося самолета нашли тела двух человек

Во Флориде нашли тела двух человек в отсеке шасси самолета JetBlue
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Тела двух человек были найдены в отсеке шасси после технического осмотра самолета в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление авиакомпании JetBlue.

«В настоящее время личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, остаются под следствием», — говорится в заявлении. JetBlue назвала случившееся ужасной ситуацией и выразила готовность сотрудничать с властями для выяснения всех деталей.

Airbus A320-232 вылетел из аэропорта Джона Кеннеди (Нью-Йорк) и приземлился во Флориде в понедельник, 6 января, вечером.

Ранее в январе сообщалось, что самолет авиакомпании Etihad Airways, направлявшийся из австралийского города Мельбурн в Абу-Даби, прервал взлет в последнюю минуту из-за появления дыма под фюзеляжем. На борту воздушного судна находился 271 пассажир.

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