В отсеке шасси приземлившегося самолета нашли тела двух человек

Во Флориде нашли тела двух человек в отсеке шасси самолета JetBlue

Тела двух человек были найдены в отсеке шасси после технического осмотра самолета в аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление авиакомпании JetBlue.

«В настоящее время личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, остаются под следствием», — говорится в заявлении. JetBlue назвала случившееся ужасной ситуацией и выразила готовность сотрудничать с властями для выяснения всех деталей.

Airbus A320-232 вылетел из аэропорта Джона Кеннеди (Нью-Йорк) и приземлился во Флориде в понедельник, 6 января, вечером.

Ранее в январе сообщалось, что самолет авиакомпании Etihad Airways, направлявшийся из австралийского города Мельбурн в Абу-Даби, прервал взлет в последнюю минуту из-за появления дыма под фюзеляжем. На борту воздушного судна находился 271 пассажир.