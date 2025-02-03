Депутат Рады из СИЗО сравнил себя с Трампом

Нардеп Дубинский записал обращение к Трампу из СИЗО и сравнил себя с ним

Народный депутат Верховной Рады Украины записал обращение к президенту США Дональду Трампу из СИЗО и сравнил себя с ним. Видеозапись и текст обращения из камеры он опубликовал в своей социальной сети X.

По его словам, в ноябре 2023 года его арестовали и заключили под стражу без доказательств и по указанию из администрации Джо Байдена. По его словам, это произошло из-за якобы связей с Россией, что Дубинский отрицает.

«Звучит знакомо, президент Трамп?», — спросил риторически нардеп. Дубинский заявил, что уголовное преследование Трампа и Дубинского из-за «разоблачения коррупции Байдена» идентичны. Он также отрицает связи с Россией, которые ему вменяют на Украине.

В рамках обращения Дубинский также обвинил Джо Байдена в получении выгод благодаря оффшорным схемам на Украине с 2019 года. Он привел в пример скандал с участием сына Байдена Хантером и связанной с ним компанией Burisma.