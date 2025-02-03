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09:55, 3 февраля 2025Россия

Десятки автобусов с зашторенными окнами сняли у российского завода после сигнала тревоги

У завода в Оренбурге образовалась пробка из автобусов после сигнала тревоги
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Десятки автобусов с зашторенными окнами сняли у газового завода в Оренбурге. Кадры публикует Telegram-канал «UTV Оренбург».

Известно, что пробка образовалась после объявления на предприятии сигнала тревоги на фоне возможной атаки беспилотного летательного аппарата. Использовались ли автобусы для эвакуации сотрудников предприятия, не уточняется.

В ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников.

Ранее российский политолог Сергей Марков связал массированную атаку ВСУ на российские нефтезаводы с мирными переговорами.

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