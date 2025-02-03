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19:29, 3 февраля 2025Забота о себе

Гастроэнтеролог назвала самые полезные блюда для завтрака

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала есть на завтрак омлет или сыр
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Завтрак важен для людей, распорядок дня которых не позволяет полноценно обедать, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Самые полезные блюда завтрака она назвала в беседе с Life.ru.

«Если пропустить завтрак или с утра ограничиться бутербродом и кофе, к обеду есть захочется сильнее. И если распорядок дня не позволит пообедать полноценно, чувство голода будет расти и к вечеру достигнет пика», — отметила Кашух и добавила, что пропуск завтрака часто приводит к перееданию перед сном.

Врач отметила, что сам состав завтрака — дело вкуса, однако в нем должно быть достаточно белков, сложных углеводов и полезных жиров. Среди полезных завтраков она перечислила кашу из цельных злаков, яичницу или омлет, сыр, творог.

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Кроме того, она посоветовала есть в первой половине дня, то есть на завтрак или на обед, мясо и рыбу. Это нужно, чтобы не перегружать пищеварительную систему перевариванием животного белка вечером. При этом сахар и соль Кашух призвала ограничивать уже с утра. На сладости, выпечку, чипсы и другую вредную еду должно приходиться не больше 10–15 процентов от суточного рациона, и баловать себя ими лучше в первой половине дня, заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Кристина Пришвина призвала не пропускать завтрак. По ее словам, люди, которые всегда едят по утрам, реже жалуются на проблемы со здоровьем.

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