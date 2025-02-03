Гастроэнтеролог назвала самые полезные блюда для завтрака

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала есть на завтрак омлет или сыр

Завтрак важен для людей, распорядок дня которых не позволяет полноценно обедать, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Самые полезные блюда завтрака она назвала в беседе с Life.ru.

«Если пропустить завтрак или с утра ограничиться бутербродом и кофе, к обеду есть захочется сильнее. И если распорядок дня не позволит пообедать полноценно, чувство голода будет расти и к вечеру достигнет пика», — отметила Кашух и добавила, что пропуск завтрака часто приводит к перееданию перед сном.

Врач отметила, что сам состав завтрака — дело вкуса, однако в нем должно быть достаточно белков, сложных углеводов и полезных жиров. Среди полезных завтраков она перечислила кашу из цельных злаков, яичницу или омлет, сыр, творог.

Кроме того, она посоветовала есть в первой половине дня, то есть на завтрак или на обед, мясо и рыбу. Это нужно, чтобы не перегружать пищеварительную систему перевариванием животного белка вечером. При этом сахар и соль Кашух призвала ограничивать уже с утра. На сладости, выпечку, чипсы и другую вредную еду должно приходиться не больше 10–15 процентов от суточного рациона, и баловать себя ими лучше в первой половине дня, заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Кристина Пришвина призвала не пропускать завтрак. По ее словам, люди, которые всегда едят по утрам, реже жалуются на проблемы со здоровьем.