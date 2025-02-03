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17:38, 3 февраля 2025Силовые структуры

Группа российских спортсменок обвинила тренера в домогательствах на соревнованиях

В Керчи СК поручил возбудить дело против тренера после жалоб о домогательствах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Керчи группа спортсменок обвинила тренера в домогательствах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

Четыре спортсменки заявили, что тренер приставал к ним на выездных соревнованиях в разных субъектах страны. Глава республиканского управления СКР поручил возбудить уголовное дело, его ход поставлен на контроль председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 16-летний подросток изнасиловал двоюродную сестру. Семья приехала к бабушке в гости в деревню, где юноша и надругался над школьницей. Об этом стало известно родителям потерпевшей, они обратились в полицию.

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