Коллега Селены Гомес назвала ее богатой крысой

Номинантка на «Оскар» Карла Гаскон назвала актрису Селену Гомес богатой крысой

Испанская актриса Карла София Гаскон, номинированная на «Оскар» за роль в картине «Эмилия Перес», назвала свою коллегу по фильму Селену Гомес «богатой крысой». Об этом сообщает издание New York Post.

Гаскон упомянула Гомес в одной из публикаций в соцсети X (бывший Twitter) после того, как певица сфотографировалась с моделью Хейли Бибер — женой ее бывшего бойфренда Джастина Бибера.

«Она богатая крыса, которая притворяется бедняжкой при любом удобном случае. Она никогда не оставит в покое своего бывшего и его жену», — написала актриса в октябре 2022-го.

Отвечая на вопросы журналистов, Гаскон назвала публикацию фейковой и заявила, что никогда бы не сказала подобного о своей коллеге.

В конце января Карлу обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих из-за ряда других постов, датированных 2020 и 2021 годом. Столкнувшись со шквалом критики в соцсетях, актриса заявила, что всегда боролась за мир и любовь, а ее слова были вырваны из контекста.

Ранее сообщалось, что пожалевшей мексиканских мигрантов Селене Гомес предложили приютить их в своем доме.