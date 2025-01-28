Селену Гомес раскритиковали за истерику из-за политики Трампа

Пожалевшей мигрантов певице Селене Гомес предложили приютить их в своем доме

Певица Селена Гомес расплакалась из-за иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Эмоциональное видео артистка опубликовала в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а затем удалила.

«Атакуют мой народ, детей. Я ничего не понимаю, мне так жаль. Я хотела бы чем-то помочь, но не знаю, что сделать», — пожаловалась знаменитость с мексиканскими корнями.

В ответ подписчики певицы отметили, что она могла бы приютить большое количество семей в своем особняке в престижном районе Лос-Анджелеса или оплатить их счета. Другие комментаторы назвали слезы Гомес фальшивыми и заявили, что властям США не стоит обращать внимание на мнение поп-звезд.

Столкнувшись с критикой и удалив видео, Селена написала на своей странице: «Видимо, демонстрировать сочувствие к людям теперь ненормально». Данная публикация также вскоре была удалена.

После инаугурации Трамп распорядился депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре» и призвал кратно увеличить количество их арестов.

Ранее сообщалось, что Гомес стала одной из главных кандидаток на роль поп-звезды Бритни Спирс в будущем биографическом фильме.