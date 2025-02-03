Консьерж выжил при взрыве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса»

При взрыве в московском элитном ЖК выжил консьерж

При взрыве в московском элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» выжил консьерж. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, консьерж жив и здоров. Об этом им сообщил очевидец произошедшего.

До этого очевидица рассказала о первых минутах после взрыва в элитном ЖК в Москве. Салон, где трудится девушка, располагается с внешней стороны дома. Сначала никто из сотрудников не понял, что случилось, сообщила Валерия. «По ощущениям, что-то сверху взорвалось», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от взрыва пытались выбить стекло в двери для выхода из ЖК «Алые Паруса».