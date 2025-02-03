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11:57, 3 февраля 2025Россия

Очевидица описала первые минуты после взрыва в элитном ЖК в Москве

Очевидица взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве заявила о дрожавших стенах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Администратор салона Glow&go Валерия, которая стала очевидицей взрыва в элитном жилищном комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы, заявила, что после ЧП дрожали стены. Ее рассказ с описанием первых минут после инцидента опубликовала «Российская газета».

Салон, где трудится девушка, располагается с внешней стороны дома. Сначала никто из сотрудников не понял, что случилось, отметила Валерия. «По ощущениям что-то сверху взорвалось», — пояснила она.

Как утверждает издание, фактически взрыв прогремел в холле на первом этаже в подъезде, который расположен с внутренней стороны «Алых Парусов».

До этого стало известно, что пострадавшие не могли выйти из столичного ЖК из-за заклинивших дверей.

Утром в понедельник, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы раздался взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство или граната сработали в доме №77 на Авиационной улице.

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