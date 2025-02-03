Медведев рассказал о «сосущих глубоких глотках» в США и «голубом воришке» Зеленском

Медведев: Зеленский признался в краже полученных от США миллиардов

Владимир Зеленский признался в краже полученных от США миллиардов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так политик прокомментировал слова Зеленского о том, что из 177 миллиардов долларов, выделенных Украине, Киев получил лишь 75 миллиардов.

По мнению Медведева, поведение Зеленского напоминает то, как вел себя персонаж романа «12 стульев» Альхен — «голубой воришка», как охарактеризовали его авторы произведения Илья Ильф и Евгений Петров. «Сотка [миллиардов] разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК», — заявил зампред Совбеза России.

Случившееся не будет иметь никаких последствий, уверен Медведев. «Воры помилуют сами себя», — заключил он, напомнив об одном из последних решений бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее Медведев ответил «дегенеративной твари», как он назвал чешского политика Мирославу Немцову, пожелавшую новой блокады Ленинграда.