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12:33, 3 февраля 2025Россия

Медведев рассказал о «сосущих глубоких глотках» в США и «голубом воришке» Зеленском

Медведев: Зеленский признался в краже полученных от США миллиардов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Владимир Зеленский признался в краже полученных от США миллиардов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Так политик прокомментировал слова Зеленского о том, что из 177 миллиардов долларов, выделенных Украине, Киев получил лишь 75 миллиардов.

По мнению Медведева, поведение Зеленского напоминает то, как вел себя персонаж романа «12 стульев» Альхен — «голубой воришка», как охарактеризовали его авторы произведения Илья Ильф и Евгений Петров. «Сотка [миллиардов] разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК», — заявил зампред Совбеза России.

Случившееся не будет иметь никаких последствий, уверен Медведев. «Воры помилуют сами себя», — заключил он, напомнив об одном из последних решений бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Ранее Медведев ответил «дегенеративной твари», как он назвал чешского политика Мирославу Немцову, пожелавшую новой блокады Ленинграда.

ЖЗЛ
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