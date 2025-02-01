Медведев назвал не укладывающимся в голове призыв повторить блокаду Ленинграда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на призыв бывшего председателя палаты парламента и сенатора Чехии Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда. Он назвал депутата дегенеративной европейской тварью и отметил, что ее слова не укладываются в голове.

Медведев признался, что сначала не хотел комментировать слова «сенаторши с многозначной фамилией», однако передумал во время визита в Санкт-Петербург.

Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? (...) Что там случилось с пресловутыми «элитами» и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия Дмитрий Медведев заместитель председателя Совбеза России

В заключение Медведев пожелал людям, рассуждающим как чешский сенатор, «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны».

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

СМИ сообщили о призыве сенатора Чехии повторить блокаду Ленинграда

В пятницу, 30 января, СМИ сообщили, что Мирослава Немцова на своей странице в соцсети X призвала повторить блокаду Ленинграда. Так политик отреагировала на празднование годовщины снятия блокады с города. Она отметила, что Россия должна не отмечать, а вновь испытать нечто подобное. Чешский политик также призвала ужесточить антироссийские санкции.

Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное Мирослава Немцова чешский сенатор

При этом в аккаунте Немцовой такой записи не было обнаружено, а сама политик позднее написала, что распространенный в интернете скриншот является фейком.

Мирослава Немцова Фото: Petr David Josek / AP

Как в России отреагировали на слова Немцовой?

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «не обращать внимания» на подобные заявления. «Есть много так называемых горячих голов, которые сами не понимают, что они говорят. (...) Но это говорит о том, что до сих пор среди политиков, в том числе в Чехии, есть много русофобов, находящихся в состоянии, которое граничит с безумием», — объяснил пресс-секретарь президента России.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что своим призывом повторить блокаду Ленинграда Немцова оскорбила память миллиона жертв.

По его словам, чешский сенатор опозорила память своего народа, который восстал против фашистов в мае 1945 года. Он напомнил, что операция в Праге завершилась 11 мая 1945 года и стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Губернатор подчеркнул, что хотелось бы и дальше помнить именно совместную борьбу советского и чехословацкого нардов против фашизма.