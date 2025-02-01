Медведев ответил депутату из Чехии, призвавшей повторить блокаду Ленинграда

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв чешского депутата Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда. Свою реакцию на слова «дегенеративной европейской твари», как назвал Немцову Медведев, он опубликовал в Telegram.

Ранее Немцова связала празднование снятия блокады с Ленинграда с событиями в зоне спецоперации. «Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — сказала она.

Слова чешского парламентария зампред Совбеза России назвал выходящими за рамки «привычной нам русофобии». Он подчеркнул, что такого забывать нельзя и пожелал Немцовой и ей подобным «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны».

Медведев признался, что не хотел комментировать высказывание Немцовой. Однако политик признался, что после поездки в Петербург «не смог сдержаться».

Ранее Медведев высказался о судьбе Владимира Зеленского. Он допустил, что тот может проиграть выборы в случае их проведения на Украине. Поэтому Зеленский будет всячески оттягивать момент начала переговоров с Москвой, добавил политик.