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13:04, 1 февраля 2025Россия

Медведев «не смог сдержаться» и дал ответ одной «дегенеративной европейской твари»

Медведев ответил депутату из Чехии, призвавшей повторить блокаду Ленинграда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал призыв чешского депутата Мирославы Немцовой повторить блокаду Ленинграда. Свою реакцию на слова «дегенеративной европейской твари», как назвал Немцову Медведев, он опубликовал в Telegram.

Ранее Немцова связала празднование снятия блокады с Ленинграда с событиями в зоне спецоперации. «Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — сказала она.

Слова чешского парламентария зампред Совбеза России назвал выходящими за рамки «привычной нам русофобии». Он подчеркнул, что такого забывать нельзя и пожелал Немцовой и ей подобным «сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны».

Медведев признался, что не хотел комментировать высказывание Немцовой. Однако политик признался, что после поездки в Петербург «не смог сдержаться».

Ранее Медведев высказался о судьбе Владимира Зеленского. Он допустил, что тот может проиграть выборы в случае их проведения на Украине. Поэтому Зеленский будет всячески оттягивать момент начала переговоров с Москвой, добавил политик.

ЖЗЛ
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