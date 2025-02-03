На Западе рассказали о назревающем столкновении Трампа с Саудовской Аравией

WSJ: между Трампом и Саудовской Аравией назревает столкновение из-за цены нефти

Западное издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказало о назревающем столкновении президента США Дональда Трампа с Саудовской Аравией из-за цен на нефть.

По его данным, в команде амеиканского лидера уже осознали, что увеличить добычу нефти в Соединенных Штатах, чтобы снизить мировые цены, не получится, добывающая отрасль сосредоточена на снижении затрат и возвращении денег инвесторам после банкротства в период «сланцевого бума».

Поэтому Трамп намерен убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК выпустить на рынок большое количество нефти. Эр-Рияд уже заявил, что не желает этого делать, говорится в материале.

Политик хочет снизить цену до 45 долларов за баррель, но эта ситуация может стать катастрофической как для американских компаний по добыче сланцевой нефти, так и для саудовских, пишет издание.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что настойчивый призыв Трампа к странам ОПЕК посодействовать снижению цен на нефть для завершения боевых действий на Украине не станет поводом для увеличения добычи.

