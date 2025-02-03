ОПЕК+ откажется прислушиваться к Трампу

Bloomberg: Страны ОПЕК+ не собираются увеличивать добычу после просьбы Трампа

Настойчивый призыв президента США Дональда Трампа к странам ОПЕК посодействовать снижению цен на нефть для завершения боевых действий на Украине не станет поводом для каких-то действий со стороны стран ОПЕК+. Об этом со ссылкой на источники из числа делегаций предстоящей в понедельник, 3 февраля, встречи сообщает Bloomberg.

По их словам, группа, которую возглавляют Россия и Саудовская Аравия, не прислушается к главе Белого дома и не станет немедленно увеличивать добычу. Участники собираются оставить действующие квоты без изменений, чтобы, как предусматривает текущий план, ослаблять ограничения только с апреля.

При этом в ближайшие два месяца, говорится в материале, объединение может продлить текущие квоты или даже ужесточить их, как происходило в последнее время уже несколько раз.

Поводом для сдержанности стали действия Трампа на другом направлении. После того как глава Белого дома реализовал угрозу и повысил тарифы на продукцию из Канады и Мексики на 25 процентов, а из Китая — на 10 процентов, аналитики по всему миру начали пересматривать прогнозы относительно роста глобальной экономики.

Вкупе с давлением на производителей нефти, которым тоже хочет заняться Трамп, вбрасывать дополнительные баррели на рынок может оказаться нежелательным для всех участников сделки. Сокращение мирового спроса ударит по ценам на нефть само по себе, чего и пытаются избежать ОПЕК+ через снижение предложения.

