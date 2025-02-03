Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:52, 3 февраля 2025Экономика

ОПЕК+ откажется прислушиваться к Трампу

Bloomberg: Страны ОПЕК+ не собираются увеличивать добычу после просьбы Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Настойчивый призыв президента США Дональда Трампа к странам ОПЕК посодействовать снижению цен на нефть для завершения боевых действий на Украине не станет поводом для каких-то действий со стороны стран ОПЕК+. Об этом со ссылкой на источники из числа делегаций предстоящей в понедельник, 3 февраля, встречи сообщает Bloomberg.

По их словам, группа, которую возглавляют Россия и Саудовская Аравия, не прислушается к главе Белого дома и не станет немедленно увеличивать добычу. Участники собираются оставить действующие квоты без изменений, чтобы, как предусматривает текущий план, ослаблять ограничения только с апреля.

При этом в ближайшие два месяца, говорится в материале, объединение может продлить текущие квоты или даже ужесточить их, как происходило в последнее время уже несколько раз.

Поводом для сдержанности стали действия Трампа на другом направлении. После того как глава Белого дома реализовал угрозу и повысил тарифы на продукцию из Канады и Мексики на 25 процентов, а из Китая — на 10 процентов, аналитики по всему миру начали пересматривать прогнозы относительно роста глобальной экономики.

Вкупе с давлением на производителей нефти, которым тоже хочет заняться Трамп, вбрасывать дополнительные баррели на рынок может оказаться нежелательным для всех участников сделки. Сокращение мирового спроса ударит по ценам на нефть само по себе, чего и пытаются избежать ОПЕК+ через снижение предложения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Американцам предрекли «шоковую терапию» из-за решения Трампа

      В России заметно выросли продажи легковушек

      Жители российского села пожаловались на кипяточный потоп в домах

      Домохозяек призвали срочно положить в микроволновку лимон

      На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

      В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вновь заметили на тайном свидании

      Вероятность нашествия насекомых в России из-за аномально теплой зимы оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше