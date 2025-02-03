Первые результаты тарифной политики Трампа оценили

WSJ: Новые пошлины Трампа уже навредили американцам

Новые пошлины президента США Дональда Трампа, которые он ввел в отношении Мексики, Канады и Китая, уже скверно сказались на жизни положении американцев, хотя даже еще не вступили в силу. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Оно иронично заметило, что, по словам Трампа, его тарифы могут причинить населению США некоторую боль, но зато потом обеспечат наступление «золотого века». Однако боль уже ощущается, хотя пошлины еще даже не заработали.

Кроме того, издание уверено, что «сокрушительный удар по Мексике и Канаде» нанесенный Белым домом говорит о том, что ни одно государство страна или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.

«Это побудит наших друзей и врагов переосмыслить свою зависимость от американского рынка, последствия этого сложно предсказать», — полагает издание.

Ранее министр экономики Марсело Эбрард заявил, что власти США совершили колоссальную ошибку, введя тарифы на мексиканские товары. По его мнению, тарифы дадут разрушительный эффект.