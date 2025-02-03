Над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА

Минобороны доложило о двух сбитых украинских БПЛА над Белгородской областью

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом доложили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что произошло это в период с 15:00 до 16:00. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Других подробностей о произошедшем в приграничном российском регионе в Минобороны не раскрыли.

До этого сообщалось, что украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в белгородской Березовке.

Еще раньше в Минобороны отчитались о том, что в ночь на понедельник, 3 февраля, со стороны Украины выпустили 70 дронов по шести регионам России. 27 дронов уничтожили в Ростовской области, 25 — в Волгоградской, 7 — в Астраханской, 5 — в Воронежской, 4 — в Белгородской и 2 в Курской.