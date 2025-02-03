Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 3 февраля 2025Россия

Над Белгородской областью сбили два украинских БПЛА

Минобороны доложило о двух сбитых украинских БПЛА над Белгородской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Виктор Толочко / РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом доложили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве отметили, что произошло это в период с 15:00 до 16:00. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Других подробностей о произошедшем в приграничном российском регионе в Минобороны не раскрыли.

До этого сообщалось, что украинский БПЛА ударил по многоквартирному дому в белгородской Березовке.

Еще раньше в Минобороны отчитались о том, что в ночь на понедельник, 3 февраля, со стороны Украины выпустили 70 дронов по шести регионам России. 27 дронов уничтожили в Ростовской области, 25 — в Волгоградской, 7 — в Астраханской, 5 — в Воронежской, 4 — в Белгородской и 2 в Курской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме призвали отменить пенсионную реформу. Там предложили позволить людям самим решать, идти на пенсию или работать дальше

      Мексика направит военных на усиление границы с США

      Авиакомпания бросила ребенка в аэропорту и получила штраф в 1,7 миллиона рублей

      В Госдуме раскритиковали призыв отменить пенсионную реформу

      Трамп приостановил действие пошлин на мексиканские товары

      Раскрыты подробности роскошной свадьбы цыган из Великобритании

      Названо точное количество погибших при авиакатастрофе в США фигуристов

      Школьник получил выговор от отца и сообщил в полицию о хранящихся дома наркотиках

      На Украине ликвидировали лидера «Острых козырьков»

      Уехавший из России комик назвал Comedy Club отвратительной площадкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше