Очевидец рассказал на видео об охране основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Житель ЖК «Алые паруса» рассказал, что Саркисян всегда ходил с охраной

В ЖК «Алые Паруса» в Москве, где произошел взрыв, в результате которого получил тяжелые ранения президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, хорошая охрана, которая проверяет документы у всех приходящих людей. Об этом рассказал на видео житель дома Владимир Telegram-каналу Shot.

На кадрах очевидец говорит, что Армен Саркисян всегда был под охраной, которая с помощью специального оборудования проверяла урны и диваны в холле на предмет наличия взрывных устройств. Он считает, что за предмет мебели была заложена бомба, сработавшая в тот момент, когда по холлу проходил Саркисян. Он спускался с охраной на отдельном лифте, ведущем на парковку.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.