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12:24, 3 февраля 2025Силовые структуры

Очевидец рассказал на видео об охране основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Житель ЖК «Алые паруса» рассказал, что Саркисян всегда ходил с охраной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В ЖК «Алые Паруса» в Москве, где произошел взрыв, в результате которого получил тяжелые ранения президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, хорошая охрана, которая проверяет документы у всех приходящих людей. Об этом рассказал на видео житель дома Владимир Telegram-каналу Shot.

На кадрах очевидец говорит, что Армен Саркисян всегда был под охраной, которая с помощью специального оборудования проверяла урны и диваны в холле на предмет наличия взрывных устройств. Он считает, что за предмет мебели была заложена бомба, сработавшая в тот момент, когда по холлу проходил Саркисян. Он спускался с охраной на отдельном лифте, ведущем на парковку.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.

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