Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

Следственные органы рассматривают две версии причин покушения на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, получившего тяжелые ранения в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.
Предполагается, что на него могли совершить покушение из-за конфликта в бизнесе. Вторая выдвинутая версия связана с причастностью к произошедшему украинской разведки.
Житель дома Владимир рассказал, что в ЖК хорошая охрана, которая проверяет документы у всех приходящих людей.
Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.