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13:07, 3 февраля 2025Силовые структуры

Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

RT: У следствия две версии покушения на Саркисяна — бизнес и Украина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Очевидец рассказал на видео об охране основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следственные органы рассматривают две версии причин покушения на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, получившего тяжелые ранения в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

Предполагается, что на него могли совершить покушение из-за конфликта в бизнесе. Вторая выдвинутая версия связана с причастностью к произошедшему украинской разведки.

Житель дома Владимир рассказал, что в ЖК хорошая охрана, которая проверяет документы у всех приходящих людей.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.

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