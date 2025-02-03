Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

RT: У следствия две версии покушения на Саркисяна — бизнес и Украина

Очевидец рассказал на видео об охране основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Начало событий в новости Очевидец рассказал на видео об охране основателя батальона «Арбат» Саркисяна

Следственные органы рассматривают две версии причин покушения на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, получившего тяжелые ранения в результате взрыва в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

Предполагается, что на него могли совершить покушение из-за конфликта в бизнесе. Вторая выдвинутая версия связана с причастностью к произошедшему украинской разведки.

Житель дома Владимир рассказал, что в ЖК хорошая охрана, которая проверяет документы у всех приходящих людей.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.