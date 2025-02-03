Следствие приступило к установлению личности жертвы взрыва в элитном комплексе Москвы

СК устанавливает личность погибшего от взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Начало событий в новости Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

Следователи работают над установлением личности жертвы взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В результате трагедии один человек получил летальные ранения, в настоящее время идет работа по его опознанию.

Еще четыре человека пострадали, врачи оказывают им квалифицированную медицинскую помощь. Среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

В рамках произошедшего возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ о покушении и незаконном обороте оружия. На месте происшествия в настоящее время группа опытных следователей и криминалистов осматривает камеры видеонаблюдения и допрашивает свидетелей для установления причастного к взрыву.

Следственные органы рассматривают две версии причин покушения на Саркисяна, получившего тяжелые ранения. Предполагается, что на него могли совершить покушение из-за конфликта в бизнесе. Вторая выдвинутая версия связана с причастностью к произошедшему украинской разведки.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.