Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 3 февраля 2025Силовые структуры

Следствие приступило к установлению личности жертвы взрыва в элитном комплексе Москвы

СК устанавливает личность погибшего от взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве
Начало событий в новости Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следователи работают над установлением личности жертвы взрыва в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В результате трагедии один человек получил летальные ранения, в настоящее время идет работа по его опознанию.

Еще четыре человека пострадали, врачи оказывают им квалифицированную медицинскую помощь. Среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

В рамках произошедшего возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ о покушении и незаконном обороте оружия. На месте происшествия в настоящее время группа опытных следователей и криминалистов осматривает камеры видеонаблюдения и допрашивает свидетелей для установления причастного к взрыву.

Следственные органы рассматривают две версии причин покушения на Саркисяна, получившего тяжелые ранения. Предполагается, что на него могли совершить покушение из-за конфликта в бизнесе. Вторая выдвинутая версия связана с причастностью к произошедшему украинской разведки.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный при взрыве в ЖК «Алые Паруса» основатель батальона «Арбат» умер в реанимации

      Орбан рассказал об одном качестве Путина

      Супруга Василия Ливанова пожаловалась на ложь о ее муже

      Беспилотники ВСУ ударили по российскому городу

      В России откроются магазины бренда одежды из Казахстана

      В Москве из-за теплой зимы закрылась горка для тюбинга

      Бодибилдер залез в работающий двигатель самолета ради видео для соцсетей

      Доходам России от продажи нефти предсказали рост при падении цен

      Алаудинов отреагировал на подрыв основателя батальона «Арбат»

      Обломки беспилотника нашли в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше