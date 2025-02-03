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07:47, 3 февраля 2025Бывший СССР

Офицеры ВСУ отказались эвакуировать раненых

Пленный из ВСУ рассказал об отказах офицеров эвакуировать раненых
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель отказывалось эвакуировать раненых солдат. Об этом сообщил бывший боец 46-й ОАЭМБр Александр Могильный, который сдался в плен солдатам России на кураховском направлении, передает ТАСС.

Отмечается, что медицинскую помощь военнослужащие украинской бригады получили только после добровольной сдачи в плен российским войскам.

По словам Могильного, две недели назад он был ранен осколком в ногу. Однако на просьбы об эвакуации ему отвечали: «Мы планируем». Боец подчеркнул, что, попав в плен к русским, его перебинтовали, накормили и укололи антибиотик.

В свою очередь Александр Индюк, ранее также воевавший в составе этой бригады ВСУ, рассказал, что в плен к российским войскам сдался, «потому что не было выбора».

До этого пленный украинский военнослужащий Александр Прокопенко сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются ликвидировать своих солдат, сдающихся в плен российским войскам.

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