Появились данные о состоянии пострадавших при взрыве в ЖК «Алые Паруса»

Депздрав Москвы сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Москве

Состояние пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве оценивается как тяжелое. Данные о состоянии раненых приводит пресс-служба департамента здравоохранения (депздрав) столицы, заявление публикует ТАСС.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь.

О взрыве в ЖК стало известно утром 3 января. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство (СВУ) или граната взорвались в доме №77 на Авиационной улице.

Предположительно, одним из пострадавших мог стать президент Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян — ему оторвало ногу.