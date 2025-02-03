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12:04, 3 февраля 2025Россия

Появились данные о состоянии пострадавших при взрыве в ЖК «Алые Паруса»

Депздрав Москвы сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Москве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Состояние пострадавших при взрыве в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве оценивается как тяжелое. Данные о состоянии раненых приводит пресс-служба департамента здравоохранения (депздрав) столицы, заявление публикует ТАСС.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь.

О взрыве в ЖК стало известно утром 3 января. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство (СВУ) или граната взорвались в доме №77 на Авиационной улице.

Предположительно, одним из пострадавших мог стать президент Федерации бокса Донецкой народной республики и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян — ему оторвало ногу.

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