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12:18, 3 февраля 2025Россия

Появился список с данными пострадавших в элитном ЖК в Москве

Mash опубликовал список с фамилиями пострадавших при взрыве в ЖК в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Появился список с данными пострадавших в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Фамилии раненых опубликовал Telegram-канал Mash.

Издание раскрыло информацию о характере травм у трех мужчин и одной женщины.

Как утверждает Mash, у Олега Каспировича были диагностирован рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные осколочные ранения головы и шеи. Сергей Шкрябатовский получил открытый перелом левой голени.

Дарья Карселадзе попала в больницу с открытой раной шеи и открытым переломом правой голени. Еще одному пострадавшему пришлось ампутировать левую ногу.

До этого сообщалось, что консьерж выжил при взрыве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса».

Еще раньше очевидица из салона красоты описала первые минуты после взрыва в элитном столичном ЖК.

Утром в понедельник, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы раздался взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство или граната сработали в доме №77 на Авиационной улице.

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