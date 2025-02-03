Появился список с данными пострадавших в элитном ЖК в Москве

Mash опубликовал список с фамилиями пострадавших при взрыве в ЖК в Москве

Появился список с данными пострадавших в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. Фамилии раненых опубликовал Telegram-канал Mash.

Издание раскрыло информацию о характере травм у трех мужчин и одной женщины.

Как утверждает Mash, у Олега Каспировича были диагностирован рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные осколочные ранения головы и шеи. Сергей Шкрябатовский получил открытый перелом левой голени.

Дарья Карселадзе попала в больницу с открытой раной шеи и открытым переломом правой голени. Еще одному пострадавшему пришлось ампутировать левую ногу.

До этого сообщалось, что консьерж выжил при взрыве в элитном жилом комплексе «Алые Паруса».

Еще раньше очевидица из салона красоты описала первые минуты после взрыва в элитном столичном ЖК.

Утром в понедельник, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы раздался взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство или граната сработали в доме №77 на Авиационной улице.