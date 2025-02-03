Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о Курилах

Премьер Японии извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба извинился в парламенте за неуместные одобрительные высказывания двух японских чиновников об идее организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах. Его слова приводит ТАСС.

Отмечалось, что мера может быть принята при условии передачи островов от России к Японии.

«Такого [высказывания] не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие», — подчеркнул Исиба.

Помимо этого, выступившие министр экономики, торговли и промышленности страны Ёдзи Муто и министр по делам Окинавы и «северных территорий» (японское название российских южных Курильских островов), Ёситака Ито отметили, что были удивлены, когда услышали об этих высказываниях.

Ранее Исиба заявил, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то, что отношения стран переживают тяжелые времена. Страны не могут подписать договор больше 70 лет.