Япония хочет заключить мир с Россией. Страны не могут подписать договор больше 70 лет

Премьер Японии Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на то, что отношения стран переживают тяжелые времена. Об этом заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — подчеркнул он.

При этом данную формулировку он уже озвучивал в ходе предыдущих обращений к парламенту. Так, в ноябре 2024 года Исиба подчеркивал, что японское правительство надеется заключить мирный договор с Россией и наконец «решить проблему с северными территориями».

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Аналогичную позицию высказывал и глава МИД Японии Такэси Ивая.

Россия назвала условия для рассмотрения мирных инициатив

Россия рассмотрит инициативы Японии по возобновлению диалога после практических шагов Токио к отказу от проведения недружественной политики по отношению к Москве, подчеркивали в российском МИД. Сегодня Москва исходит из того, что в Японии остались политики и общественные деятели, осознающие разрушительность антироссийского курса, которому следуют нынешние японские власти, подчеркивается в заявлении.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа указал, что Россия может заключить мирный договор с Японией после рассмотрения его условий. Он объяснил, что такой договор подчеркнул бы добрососедские отношения двух стран.

«Если страна выражает такую инициативу, нам нужно рассмотреть условия договора. Мы не подписывали его, Япония всегда этому противилась, и мы жили без соглашения. Но отношения между странами всегда должны быть подкреплены международными договорами», — сказал политик.

Япония ввела новые санкции против России

10 января сообщалось, что Япония ввела санкции в отношении трех российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц. В частности, рестрикции коснулись гендиректора «Алросы» Павла Маринычева.

В санкционный список попали и вице-президент TsMRBank Дмитрий Никулин, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев. Уточнялось, что меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля. Также в РФ был запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

Вид на остров Хоккайдо зимой с острова Кунашир. Фото: РИА Новости

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

После того как Япония поддержала антироссийские санкции в связи с российской специальной военной операции на Украине, Москва прекратила консультации с Токио по вопросу мирного договора.