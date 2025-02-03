Россиянам назвали неожиданную причину отказаться от утренней чашки кофе

Гастроэнтеролог Белоусов: Кофе сразу после пробуждения не дает бодрости

Кофеин сразу после пробуждения не дает ожидаемого эффекта бодрости, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Неожиданную причину отказаться от утренней чашки кофе он назвал в разговоре с РИАМО.

По словам Белоусова, когда человек только просыпается, уровень кортизола в организме достигает суточного пика. Он пояснил, что этот гормон дает ощущение бодрости и готовности к действиям, однако пить кофе в это время может быть неэффективно. «Лучше всего подождать один-два часа, когда уровень кортизола начнет снижаться», — посоветовал врач.

Также Белоусов не рекомендовал пить кофе вечером, так как напиток стимулирует нервную систему и может нарушить сон. Из-за этого утром человек будет ощущать усталость и нехватку сил, предупредил специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что напитки с кофеином вызывают привыкание. Она уточнила, что единственное исключение — зеленый чай.