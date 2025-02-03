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21:06, 3 февраля 2025Забота о себе

Россиянам назвали неожиданную причину отказаться от утренней чашки кофе

Гастроэнтеролог Белоусов: Кофе сразу после пробуждения не дает бодрости
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кофеин сразу после пробуждения не дает ожидаемого эффекта бодрости, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Неожиданную причину отказаться от утренней чашки кофе он назвал в разговоре с РИАМО.

По словам Белоусова, когда человек только просыпается, уровень кортизола в организме достигает суточного пика. Он пояснил, что этот гормон дает ощущение бодрости и готовности к действиям, однако пить кофе в это время может быть неэффективно. «Лучше всего подождать один-два часа, когда уровень кортизола начнет снижаться», — посоветовал врач.

Также Белоусов не рекомендовал пить кофе вечером, так как напиток стимулирует нервную систему и может нарушить сон. Из-за этого утром человек будет ощущать усталость и нехватку сил, предупредил специалист.

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