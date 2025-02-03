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16:11, 3 февраля 2025Россия

Россиянин избил лопатой врача в больнице

Житель Петербурга избил лопатой лечащего врача в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга избил лопатой для снега лечащего врача в больнице. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, все произошло в больнице №26. Россиянин и медик общались в ночь на 3 февраля дважды, и второй раз закончился для врача обращением за помощью к коллегам.

Доктор выписал пациента домой, однако последний вернулся с металлической лопатой для снега и несколько раз ударил врача. Пострадавший отметил, что агрессор в момент нападения был пьян.

У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой кисти.

До этого сообщалось, что в Амурской области мужчина приревновал жену к осмотревшему ее гинекологу и избил его.

Еще раньше суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, напавшего на врача СПИД-центра и пытавшегося ее изнасиловать.

ЖЗЛ
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