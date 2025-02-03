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07:31, 3 февраля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Норвегии и раскрыла цены на продукты в магазинах

Алина Черненко

Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Норвегии и раскрыла цены на продукты в местных магазинах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации сильно удивилась, когда зашла в супермаркет в Осло и обнаружила, что цены там не такие «кусачие», какими их представляют многие россияне.

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«У меня потом назрел вопрос: может, все дело в том, что просто везде продукты подорожали, а в Норвегии — какими были лет 10 назад, такими и остались? И поэтому теперь норвежская еда не кажется такой дорогой», — предположила россиянка.

Блогерша рассказала, что килограмм филе куриной грудки в норвежском магазине стоил 155 крон (около 1,3 тысячи рублей), килограмм свиной вырезки — 139 крон (около 1,2 тысячи рублей), а килограмм говядины — 218 крон (около 1,8 тысячи рублей).

По ее словам, упаковка из шести яиц-гигантов там продавалась за 30 крон (около 260 рублей), свежее охлажденное филе лосося — за 369 крон (около 3,2 тысячи рублей), а упаковка вареных креветок — за 78 крон (около 677 рублей).

«В общем, местами цены очень даже доступные, даже по российским меркам, хотя наши зарплаты в разы ниже. Но некоторые товары кажутся космически дорогими, но главное, что норвежцам это по карману», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться». Сливочный крем-суп с лобстерами и лангустинами в популярном ресторане Рейкьявика обошелся ей почти в две тысячи рублей.

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