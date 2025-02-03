Российская тревел-блогерша перечислила удивительные факты о Северной Корее

Российская тревел-блогерша перечислила факты о Северной Корее, которые удивят туристов. Своим мнением она поделилась в видео на странице @lucy_krutyak в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка отметила, что фотографироваться со скульптурами политических деятелей можно только по правилам — руки по швам. Кроме того, в стране нет рекламы, частных машин, но есть много люксовых автомобилей. Также у местных жителей нет доступа в мировой интернет, но есть свой внутренний интранет.

Действуют запреты на съемку в самолетах, музеях, военных объектах. В Северную Корею можно провозить электронику, однако ее надо регистрировать. «Общаться с местными нельзя. Вернее, не рекомендуется, за этим следят гиды», — заметила россиянка.

Ранее стало известно, что более 1,5 тысячи российских туристов посетили Северную Корею в 2024 году. При этом Владивосток остается единственным городом России, откуда можно отправиться в азиатскую страну.