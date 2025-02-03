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13:00, 3 февраля 2025Экономика

Российские банки начали массово отказываться от старых денег

Финансист Беляев: Российские банки стали отказываться от старых денег
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские банки начали массово отказываться от так называемых старых денег. Об этом в беседе с «Ридусом» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Речь идет о ситуациях, когда клиенты хотят переоформить депозиты, открытые до повышения процентных ставок. Эксперт рассказал, что банки называют такие деньги старыми и отказывают клиентам. «То есть вы должны забрать деньги из банка и подержать их примерно два или три месяца, а потом уже открывать новый вклад», — уточнил аналитик. Он добавил, что также можно отнести средства в другой банк: там они будут считаться новыми.

Доходность депозитов выросла после повышения ключевой ставки ЦБ. Сейчас она составляет 21 процент годовых. Во второй декаде декабря максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России поднялась до 22,7 процента.

По оценкам заместителя президента, председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в 2025 году россияне смогут заработать на банковских депозитах порядка девяти триллионов рублей. Он считает, что российский рынок сбережений преодолеет отметку в 60 триллионов рублей уже по итогам первой половины года, а за весь 2025-й он вырастет на 21 процент до более чем 68 триллионов.

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