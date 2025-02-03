Семенович рассказала о необычном знакомстве с возлюбленным

Семенович рассказала о знакомстве с возлюбленным Шреером в ресторане

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о необычном знакомстве со своим возлюбленным, бизнесменом Денисом Шреером. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по словам артистки, они познакомились в ресторане. «Он наступил мне на ногу. А я ответила взаимностью», — написала исполнительница.

Ранее Анна Семенович заявила, что считает себя легендой, а также ответила критикам. «Считаю, что тех, кто 20 лет радует зрителей своим творчеством, харизмой, юмором, можно считать легендами», — сказала она.