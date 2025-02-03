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06:44, 3 февраля 2025Мир

Шольц выразил солидарность с протестующими против сотрудничества с АдГ

Канцлер ФРГ Шольц исключил сотрудничество с «крайне правыми»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с демонстрантами, которые вышли на протесты по всей Германии против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что исключает сотрудничество с «крайне правыми».

25 января стало известно, что около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста в Кельне против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидата в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС. Отмечалось, это был «шумный марш с барабанами и кастрюлями».

До этого сообщалось, что в Германии захотели запретить оппозиционную АдГ. Партия известна тем, что отказалась осудить специальную военную операцию России на Украине.

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