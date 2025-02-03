Стало известно об ухудшении состояния здоровья Тарасовой

Shot: У тренера Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем

У заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ухудшилось состояние здоровья. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, у 77-летней Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Она вызвала скорую помощь, врачи диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца.

Медицинские специалисты стабилизировали состояние Тарасовой. От госпитализации, которую рекомендовали врачи, она отказалась.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).