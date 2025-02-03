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20:31, 3 февраля 2025Интернет и СМИ

Телеведущая Лазарева раскрыла отношение к Пугачевой

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что знакома с Пугачевой и обожает ее
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом; внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла отношение к певице Алле Пугачевой. Об этом она рассказала в видео, которое опубликовано на YouTube.

«Я с ней знакома, она действительно абсолютно уникальна, я ее обожаю», — высказалась она о Пугачевой. Телеведущая также выразила недоумение из-за того, что некоторые россияне могли изменить отношение к певице в худшую сторону из-за ее публичных высказываний.

Ранее сообщалось, что народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный обвинил Пугачеву в предательстве России. Он также счел, что певица своими публичными заявлениями уничтожила себя как личность.

Перед этим стало известно, что в девяностых на Пугачеву планировали совершить покушение. Об этом рассказал бизнесмен Геннадий Снустиков, известный как «крестный отец российского шоу-бизнеса».

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